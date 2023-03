“De Laurentiis all’Università? Le sue parole hanno fatto ombra sull’evento”

Per Clemente di San Luca le parole di Aurelio De Laurentiis all’Università hanno fatto ombra sull’evento

Il professore Guido Clemente di San Luca ha commentato la presenza del presidente Aurelio De Laurentiis all’evento di inaugurazione del nuovo corso di “Giuridicità delle regole del calcio” presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Ai microfoni di Radio Marte, il professore, che oggi terrà la sua prima lezione su questo argomento, ha dichiarato: “Le parole del presidente hanno fatto ombra: nel momento in cui l’università si apre al calcio ed il calcio entra nell’università, invece di scrivere di questo, la stampa si è concentrata sugli ultras ed altri argomenti toccati dal patron azzurro… Striscioni di alcuni tifosi contro Umberto Chiariello? La gente non capisce. Chiariello intendeva altro. Ci sono delle frange, tra i tifosi, che sono minoritarie e non esprimono altro che becerume: vale ovunque, nella società civile”.

La polemica di Clemente di San Luca nei confronti di Aurelio De Laurentiis

Il professore ha poi proseguito: “Il presidente De Laurentiis ha parlato di persone in Curva fermate dalla polizia con le droghe nelle tasche. Ma certe cose si verificano anche e nei Distinti e in Tribuna, dove la gente si fa spinelli o altro… Gira anche cocaina… Questi sono problemi che riguardano tutta la società civile, non solo il mondo ultrà e il tutto non può risolversi in una misura preventiva che impedisca ai supporter azzurri di tifare come vorrebbero. Lo stadio più colorato d’Italia è stato reso il più grigio”.