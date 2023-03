Spalletti, ringraziamento commovente a squadra, città e tifosi. LA FOTO

Luciano Spalletti si lascia andare ad un ringraziamento commovente alla squadra, alla città ed ai tifosi sul suo profilo Instagram

Bellissimo messaggio di Luciano Spalletti per tutti coloro che gli stanno inviando gli auguri di buon compleanno. Oggi, infatti, il tecnico di Certaldo festeggia sessantaquattro anni (nacque il 7 marzo 1959) ed in città tante persone lo stanno osannando, con messaggi di giubilo per quanto sta effettuando alla guida del Napoli. L’allenatore toscano ‘festeggia’ sul suo profilo instagram, nel giorno del suo compleanno: Spalletti ha infatti postato una fotografia dei calciatori di proprietà del Napoli, con alle spalle i tanti spettatori che li supportano in ogni partita, dal primo fino all’ultimo minuto di recupero.

Spalletti ringrazia la città e la tifoseria per gli auguri di buon compleanno

Bel messaggio di Spalletti all’intera città e tifoseria, con le seguenti parole: “Come regalo vorrei vivere tante altre immagini come questa. Grazie alla città, a tutti i tifosi e a tutti i miei ragazzi. Forza Napoli Sempre”. L’ex tecnico di Udinese, Roma, Inter e Zenit San Pietroburgo ringrazia un popolo che lo ha imparato a conoscere, ne apprezzi pregi (tanti) e difetti (pochi), soprattutto è vicino alla squadra in maniera viscerale. Un legame che nel corso del tempo è diventato sempre più stretto, di fatti Spalletti percepisce totalmente cosa vuol dire l’amore che i tifosi hanno per il Napoli.