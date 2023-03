Napoli: tre partite in dieci giorni, ma per Spalletti arriva una bella notizia

Napoli, buone notizie per Spalletti. Raspadori si è rivisto sul campo di allenamento a Castel Volturno, il rientro in gruppo che si avvicina.

Il Napoli ha davanti a sé una serie di tre partite in dieci giorni prima della sosta di marzo per gli impegni delle nazionali (l'Italia giocherà il 23 marzo al Maradona contro l'Inghilterra): sabato affronteranno l'Atalanta, mercoledì 15 il ritorno di Champions League contro l'Eintracht Francoforte e domenica 19 marzo la trasferta a Torino contro i granata di Juric. Spalletti dovrà affidarsi a un mini turnover, come ha sempre fatto quest'anno in occasione delle partite di Champions: i cambi potrebbero essere due, o al massimo tre. In corsa per una maglia da titolare ci sono Elmas, Politano e Ndombele.

Buone notizie per Spalletti arrivano dall’infermeria. Raspadori è tornato ad allenarsi a Castel Volturno e si avvicina al rientro in gruppo dopo un periodo di allenamento personalizzato. L’ex attaccante del Sassuolo aveva subito un infortunio muscolare a metà febbraio nella settimana che precedeva il match contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Prosegue quindi il protocollo di recupero per Jack, che potrebbe tornare a disposizione di Spalletti ad aprile per la sfida contro il Milan al Maradona: la decisione definitiva verrà presa alla fine della prossima settimana. Sarà un elemento molto importante per il Napoli in vista degli ultimi due mesi stagionali.

Dopo due giorni di riposo concessi da Spalletti al gruppo azzurro, l’allenamento a Castel Volturno ha segnato l’inizio della settimana che porterà alla partita di sabato al Maradona contro l’Atalanta. Oltre a Raspadori, l’altro assente sarà lo squalificato Mario Rui, che dovrà scontare il secondo turno di stop dopo quello contro la Lazio a Fuorigrotta.