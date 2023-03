Che festa per il pullman Napoli: traffico in tilt fuori al “Maradona”

Il pullman della squadra del Napoli giunge al “Maradona”: che festa dei tifosi, traffico in tilt a Piazzale Tecchio

Che boato per il pullman del Napoli. Appena il mezzo che trasporta lo staff tecnico ed i calciatori del Napoli è arrivato a Piazzale Tecchio, tutto il traffico si è paralizzato per farlo passare. Un vero e proprio trambusto dei supporters azzurri che osannano tutti gli atleti del Napoli e l’allenatore Luciano Spalletti per il gran cammino che stanno percorrendo quest’anno. Scortati da diversi mezzi della Polizia di Stato, il pullman è arrivato poi all’altezza dell’ingresso della Tribuna Posillipo: da un po’ di tempo a questa parte è infatti lì che il Napoli sta entrando nello stadio “Diego Armando Maradona”.

Cori di incitamento, nomi dei calciatori urlati da tutti i sostenitori, grandi e piccini, perché l’euforia è massima per una squadra che corre verso la vittoria dello Scudetto. La partita contro l’Atalanta non sarà per nulla facile, ma di certo la sconfitta dell’Inter, giunta ieri a Spezia, agevola il cammino dei partenopei che quindi possono ritornare a +18 sulla seconda in classifica. Di certo Di Lorenzo & soci saranno supportarti dall’ennesimo sold-out di una stagione in cui nessuno si vuole perdere i partenopei dal vivo.