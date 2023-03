LIVE Napoli-Atalanta: Probabili formazioni e diretta streaming

.Live Napoli-Atalanta, tutto sul match della 26ª giornata di Serie A: Le formazioni e la diretta streaming dallo stadio Maradona.

Dopo la sconfitta subita contro la Lazio venerdì scorso, il Napoli, che guida la classifica, cerca la redenzione in un’altra difficile partita contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella 26ª giornata di Serie A.

Questo è un momento cruciale per gli azzurri, che hanno un calendario fitto di impegni contro squadre di alto livello. La partita contro l’Atalanta precede il match di ritorno degli ottavi di Champions contro l’Eintracht Francoforte, in programma mercoledì prossimo al ‘Maradona‘.

Il Napoli è saldamente al primo posto in classifica con 65 punti, mentre l’Atalanta, reduce da un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite, è scivolata fuori dalla zona Champions con 42 punti.

Nella partita d’andata, giocata il 5 novembre scorso, il Napoli ha vinto 2-1 contro l’Atalanta con i gol di Lookman su rigore, Osimhen ed Elmas.

Il Napoli dovrà fare a meno di Lozano, che non è al meglio negli ultimi giorni. Il messicano non verrà rischiato, anche in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, e quindi verrà sostituito da Politano. Osimhen e Kvaratskhelia sono invece intoccabili. C’è ancora il ballottaggio tra Zielinski ed Elmas, Ndombele subentrerà ad Anguissa, mentre Mario Rui deve scontare la sua seconda giornata di squalifica e verrà sostituito da Olivera.

NAPOLI-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Napoli-Atalanta in diretta streaming sarà necessario scaricare l’app di DAZN su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito di DAZN mediante PC o notebook e cliccare sulla finestra della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti DAZN di Napoli-Atalanta saranno Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ATALANTA

Edcco le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Scalvini, Maehle; Ederson; Lookman, Hojlund.