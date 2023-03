Politano: “Atalanta complicata, giochiamo da Napoli! Su Eintracht e Scudetto…

Matteo Politano dichiara che la partita contro l’Atalanta sarà complicata e giocheranno da Napoli: poi prosegue su Eintracht e Scudetto

Matteo Politano è il protagonista della consueta intervista del giovedì a Radio Goal. Nel corso del programma in onda sulla emittente ufficiale Radio Kiss Kiss Napoli, il calciatore romano del Napoli risponde alle domande di Valter De Maggio: “Ci siamo allenati bene anche perché vogliamo continuare a vincere. La Lazio ha fatto un gioco non suo, è abituata a giocare a viso aperto, ma contro di noi si è chiusa ed è stata poi brava a ripartire. Noi abbiamo fatto di tutto per portare a casa un risultato positivo, ma purtroppo non ci è andata bene”.

Tanto è cambiato rispetto alla scorsa estate. L’ex Sassuolo ha sempre creduto alle potenzialità della rosa azzurra: “Sono arrivati calciatori nuovi, tutte brave persone oltre che giocatori importanti, fantastici. Ci hanno contagiato con il loro entusiasmo, eravamo convinti che potessero fare bene. Forse però non pensavamo che potessimo raggiungere certi risultati. Abbiamo lavorato bene, conoscevamo meglio il mister, veniva tutto più semplice”.

Come vive lo spogliatoio azzurro questo momento? “Siamo tutti molto affiatati, inutile negarlo: la parola scudetto gira, siamo consapevoli di avere una grande occasione. Vogliamo dare una grande gioia ai nostri tifosi”.

Quali insidie nasconde l’Atalanta per il Napoli? “Sarà una gara molto complicata. L’Atalanta è una squadra solida, molto fisica, ti affronta uno contro uno a tutto campo. Noi dobbiamo giocare da Napoli“.

Per Politano vestire la maglia dell’Italia è un sogno che si corona

L’attenzione è viva anche per la partita contro l’Eintracht? “Sappiamo che raggiungere i quarti sarebbe un risultato storico, ma non sarà facile perché ci sono ancora 90 minuti da giocare. L’inno Champions cantato dai tifosi ci carica tantissimo. Tuttavia ora siamo concentrati solo per il match con l’Atalanta”.

Sei contento di giocare con la Nazionale a Napoli? “Vestire la maglia dell’Italia è un sogno che si corona. Per me è un grandissimo orgoglio essere convocato”.

Cosa dice nello spogliatoio Spalletti? “Il mister ci tiene sempre sul pezzo. Ci chiede di allenarci dando sempre il massimo, ci prepara alle difficoltà delle partite, ci invita a non mollare mai la presa”.

Un tuo messaggio di carica ai tifosi? “Noi faremo il possibile per festeggiare il 4 giugno, nell’ultima giornata di campionato”.