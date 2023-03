De Maggio: “Summit agente Osimhen-Psg? Smentisco tutto. Pensa solo al Napoli”

Valter De Maggio smentisce il presunto summit tra l’agente di Victor Osimhen ed il Psg, poi dice che pensa solo al Napoli

Valter De Maggio nega il summit tra l’agente di Victor Osimhen ed il Psg. Nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista lo dichiara all’inizio della trasmissione odierna: “Abbiamo delle notizie esclusive su Victor Osimhen. Secondo alcune indiscrezioni la settimana scorsa sarebbe andato in scena un incontro fra Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, e Luis Campos, direttore tecnico del Paris Saint Germain. Ci risulta che non sia vero: non c’è stato nessun summit. Victor Osimhen, in questo momento pensa solo al Napoli”.

Il contratto di Victor Osimhen con il Napoli scade nel giugno 2025 ma Aurelio De Laurentiis è pronto a proporgli il rinnovo, anche in virtù del fatto che De Laurentiis non ha necessità di cedere Osimhen, poiché il club naviga in buone acque.

Per Valter De Maggio l’incontro tra l’agente di Osimhen ed il Psg non è mai avvenuto

A rivelare questa notizia di mercato è stato TuttoMercatoWeb, che ha scritto ieri che “Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, e Luis Campos, direttore tecnico del Paris Saint Germain si sono incontrati per un summit (tenuto segreto al Napoli) per valutare il futuro del calciatore, chiacchierato soprattutto in ottica Premier League. La valutazione è intorno ai 150 milioni e il PSG è alla ricerca di un centravanti per la prossima annata“.

“I buoni rapporti fra Campos e Calenda derivano dall’intermediazione (lato Lille) di quest’ultimo nell’affare Osimhen-Napoli, che ha visto l’inserimento di tre giovani come Liguori, Palmieri e Manzi a parziale contropartita”.