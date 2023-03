CORSPORT – Osimhen superstar: Real Madrid e altre quattro big in corsa, attenti al Psg

Victor Osimhen piace al Real Madrid, ma l’attaccante del Napoli è seguito anche da Bayern Monaco, PSG e Chelsea.

Le voci di calciomercato su Victor Osimhen aumentano a dismisura. C’è chi dà praticamente già per scontato il suo addio al Napoli a fine stagione. Il giocatore è seguito dai top club europei, società che hanno tantissimi soldi da investire e che badano poco al prezzo del cartellino.

Calciomercato Napoli: Psg per Osimhen

Il nigeriano sta disputando una grandissima stagione con il Napoli ha già messo a segno 21 gol in stagione e non vuole fermarsi, anche perché ci sono ancora tante partite tra Champions League e Serie A.

Più le prestazioni sono buone e più la sua quotazione sale, lo sa anche Aurelio De Laurentiis. Corriere dello Sport sulla questione Osimhen scrive: “Va così quando in dote hai un patrimonio, un calciatore di questo livello: United, Chelsea, Real, Psg, Bayern e chissà chi altro a studiare il come e il quanto per un pezzo da 90 valutato in teoria almeno 150 (milioni) e comunque dichiarato incedibile“.

In questo momento la squadra più interessata ad Osimhen sembra il Psg, si parla addirittura di un incontro segreto per prelevare il giocatore. Sono discorsi che si faranno a fine stagione, anche se è chiaro che i movimenti sono già in corso. Ma Osimhen è pienamente concentrato sul campionato del Napoli, anche perché il nigeriano è il primo a voler raggiungere la vittoria con la squadra azzurra.