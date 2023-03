Maradona batte Spalletti: il video dello scontro del 1988

Diego Armando Maradona e Luciano Spalletti si sono affrontati sul campo: il video di Napoli-Spezia 1988.

Maradona e Spalletti sono stati avversari sul campo, quando l’argentino difendeva i colori del Napoli mentre il toscano militava nello Spezia.

La partita in questione è quella datata 21 agosto 1988, una gara di Coppa Italia valida per il Girone 7. Il Match si giocava sul neutro di Livorno e nello Spezia c’era anche Luciano Spalletti, mentre in quel Napoli c’erano Ottavio Bianchi in panchina ed altri campioni indimenticati oltre a Maradona, come Ferrara, Alemao, Crippa, De Napoli e Careca.

La partita viene sboccata al 73′ da un colpo di testa di Francini. Poi il pareggio immediato dello Spezia con Ceccaroni, ma a risolvere il match ci pensò Andrea Carnevale, entrato solo nella ripresa, con una doppietta al minuto 80 e 83.

Maradona scontro con Spalletti

Ma è sul primo gol di Carnevale che va in scena lo show del Pibe de Oro. Il numero dieci parte da solo a centrocampo, salta tutti come birilli. Maradona salta anche Spalletti ma l’attuale tecnico del Napoli decide di spendere il fallo pur di frenare l’argentino. Da quel calcio da fermo ne nasce una parabola favolosa, Rollandi è battuto, ma i legni salvano lo Spezia, ma sulla ribattuta ci pensa proprio Carnevale a portare in vantaggio gli azzurri che poi vinceranno la partita.