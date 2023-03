Napoli-Atalanta: contromossa Spalletti, ecco cosa ha fatto in allenamento

Luciano Spalletti vuole ritornare subito alla vittoria con il suo Napoli, vuole una reazione già con l’Atalanta in Serie A.

La sconfitta con la Lazio non è piaciuta al Napoli, i calciatori ci sono rimasti molto male per i tre punti persi. Anche perché è vero che la squadra non ha giocato come suo solito, ma ha comunque creato occasioni da gol e dominato il campo, soprattutto nel secondo tempo.

Quella sconfitta ha lasciato l’amaro in bocca nel gruppo azzurro che ha avuto due giorni per ritemprare fisico e corpo e lunedì a Castel Volturno è ripartito alla grande in vista del match di Serie A con l’Atalanta.

Il tecnico Luciano Spalletti ha caricato il gruppo in queste sedute di allenamento, ha battuto le mani ed incoraggiato i suoi ragazzi per fargli capire che un piccolo incidente di percorso può sempre capitare. L’obiettivo è curare in fretta le ferite e ritornare subito a giocare al meglio delle proprie condizioni fisiche e mentali. Come scrive Corriere dello Sport, Spalletti per caricare il gruppo ha anche rispolverato il mantra di questa stagione “Tutto per lei“, inteso Napoli come squadra e come città. Un concetto che sicuramente è uno dei punti di forza del gruppo azzurro.