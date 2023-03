Pizza con ananas e spaghetti: protesta dei tifosi Eintracht

I tifosi dell’Eintracht Francoforte protestano sui social per il divieto di trasferta a Napoli con pizza con ananas e spaghetti.

La decisione di vietare la trasferta ai tifosi dell’Eintracht ha fatto infuriare i supporters della squadra tedesca che da ieri stanno protestando sui social. Le pagine social della SSCN sono state prese d’assalto anche dai tedeschi che stanno pubblicando in maniera massiccia con ananas e spaghetti spezzati. Un modo per ‘oltraggiare’ in qualche modo la cultura napoletana e mostrare tutto il proprio dissenso verso il divieto di trasferta.

Tifosi Eintracht: la protesta con pizza e ananas

Sono tanti i post su twitter in cui appaiono le immagini della pizza con l’ananas o con gli spaghetti spezzati. Anche quelli in cui non si parla della sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, che si gioca il 15 marzo 2023. La sfida sarà decisiva per la qualificazione delle due squadre. Il Napoli parte con il vantaggio di aver vinto la gara di andata in Germania per 2-0, anche se il risultato poteva essere più largo in favore degli azzurri.

La squadra di Spalletti affronterà l’Atalanta prima del match di Champions League, altra partita delicata perché i partenopei sono chiamati a prendere di nuovo i tre punti dopo la sconfitta con la Lazio in Serie A.