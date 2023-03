L’Eintracht è furioso con il Napoli. Tensione tra i due club: “è la morte del calcio”

Il settore ospiti del ‘Maradona’ rimarrà chiuso nel match di ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli ed Eintrach. Il club tedesco è furioso.

Dopo le tensioni che hanno caratterizzato la partita di andata in Germania tra l’Eintracht Francoforte e il Napoli, con l’affissione di scritte e adesivi offensivi contro i tifosi del Napoli e gli ultras dell’Eintracht che hanno attaccato i tifosi ospiti, il settore ospiti del “Maradona” resterà chiuso nella partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League, in programma mercoledì 15 marzo.

Napoli-Eintracht: il club tedesco furioso con gli azzurri

Secondo quanto comunicato dal club tedesco sul proprio sito ufficiale, i tifosi dell’Eintracht non potranno seguire la squadra a Napoli, anche il contingente di ospiti ufficiali di un totale di 2.700 biglietti, di cui 2.400 nel settore ospiti, a cui l’Eintracht Francoforte ha diritto ai sensi dei regolamenti UEFA. L’Eintracht di Francoforte è anche arrabbiato con il Napoli dopo la decisione del ministero dell’Interno di vietare la vendita dei biglietti al club tedesco per la partita di ritorno di Champions League.

Il giornalista tedesco e telecronista di DAZN, Carsten Fuss, ha commentato l’accaduto, ai microfoni di Arenapoli.it sottolineando la delusione dei tifosi del Francoforte e la rabbia dei responsabili dell’Eintracht che non sono d’accordo con la decisione presa dal ministro. Fuss ha anche fatto riferimento a un precedente nel 2018, durante la sfida tra Marsiglia e Francoforte, in cui la prefettura di Marsiglia ha emesso un divieto di accesso per i tifosi dell’Eintracht in città e allo stadio. L’Eintracht ha fatto ricorso e ha vinto, ma solo dopo tre

“Guardando al passato c’è un precedente, ovvero caso abbastanza simile: nel 2018, nel corso dell’Europa League, sfida tra Marsiglia e Francoforte e prima della partita la prefettura di Marsiglia ha emesso un divieto di accesso per i tifosi dell’Eintracht in città e allo stadio.

In seguito l’Eintracht ha fatto ricorso e ha avuto ragione, ma dopo tre anni e tre mesi. Secondo me è anche un’occasione persa a far vedere ai tifosi tedeschi quant’è bella la città Napoli e quant’è bella assistere ad una partita al Diego Maradona perché è questo che rende il calcio così affascinante, così emozionante: una partita con le tifoserie che si godono insieme uno spettacolo. Quanto accaduto è un po’ la morte di questo sport”.

La nota dell’Eintracht

La decisione di non permettere ai tifosi dell’Eintracht di seguire la squadra a Napoli è stata definita incomprensibile e mette in pericolo l’integrità della competizione da Philipp Reschke, consigliere d’amministrazione del Francoforte, sulle pagine della Faz. Reschke ha dichiarato che il contingente ufficiale era di 2.700 biglietti e che sei voli charter dell’Eintracht sono già stati cancellati. Inoltre, sia il club che le persone interessate dalla cancellazione dovranno probabilmente pagare i costi.

“Ogni incontro con i rappresentanti della SSC Napoli oltre quanto necessario è stato annullato. Non facciamo buon viso a cattivo gioco“.

Il dirigente ha anche messo in guardia dalla partenza senza biglietto. In ogni caso, la decisione di vietare l’accesso ai tifosi dell’Eintracht è stata presa per garantire la sicurezza della partita, in seguito ai fatti accaduti durante la partita di andata. Nonostante tutto, il Napoli partirà forte dal 2-0 ottenuto nel primo round e cercherà di conquistare la vittoria per accedere ai quarti di finale della Champions League.