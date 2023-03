“Agente Osimhen ha incontrato in segreto il Psg” clamorosa notizia di calciomercato

Victor Osimhen piace al Psg ed il suo agente Roberto Calenda ha incontrato il direttore tecnico Luis Ocampos.

La clamorosa notizia di calciomercato viene lanciata da tmw, che parla di un incontro avvenuto in gran segreto gli esponenti del club parigino. Osimhen ha parlato di Premier League nella giornata di ieri, ma l’interesse del Psg è costante. In panchina c’è il suo ex allenatore Galtier che lo ha lanciato al Lille e lo accoglierebbe molto volentieri.

Calciomercato: Osimhen al Psg

“I buoni rapporti fra Campos e Calenda derivano dall’intermediazione (lato Lille) di quest’ultimo nell’affare Osimhen-Napoli, che ha visto l’inserimento di tre giovani come Liguori, Palmieri e Manzi a parziale contropartita” scrive tmw.

Secondo il portale specializzato in calciomercato l’incontro tra l’agente di Osimhen ed il Psg è avvenuto in segreto, senza che il Napoli ne fosse a conoscenza. L’intenzione è quella di valutare il calciatore che ha tanti estimatori anche in Premier League. Il Napoli non lo lascerà partire per meno di 150 milioni di euro, ma è chiaro che i soldi non sono un problema per i proprietari del club parigino che hanno abituato i propri tifosi a comprare cartellini di giocatori senza badare al prezzo.

Inoltre il rapporto tra il Psg ed il Napoli è molto buono, dato che in passato i due club hanno chiuso molti affari di mercato come quelli di Lavezzi, Cavani e ultimo quello relativo a Fabian Ruiz.