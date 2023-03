Repubblica: “Un dirigente di banca, rivela la cessione del Napoli”. La reazione di De Laurentiis

Un dirigente di Banca avrebbe rivelato la prossima cessione del Napoli da parte di De Laurentiis ad un fondo estero. Il Napoli sta vivendo una stagione eccezionale, con una gestione finanziaria efficiente che ha permesso di ridurre il monte stipendi e di vincere in Italia e in Europa. Non sorprende che il club attiri l’attenzione di molti investitori stranieri. Secondo La Repubblica, circolano voci che un fondo straniero sarebbe pronto ad acquistare il Napoli, ma Aurelio De Laurentiis, attuale presidente del club, ha ribadito di non avere intenzione di vendere la società.

Sul quotidiano si legge: “Alla stampa estera De Laurentiis senior ha precisato che non venderà il Napoli. Vero. A Roma si dà per probabile la cessione a un fondo di investimenti straniero. Non è la prima volta. È stata sempre localizzata la fonte: un loquace dirigente di banca che fugge in avanti nella speranza di avvantaggiare il suo istituto, per guidare la transazione“.

“De Laurentiis non osa immaginare il suo primo giorno da ex presidente del Napoli. Lo allontana da sé, fissando un limite stratosferico alla vendita”