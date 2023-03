Garics: “Festa Scudetto Napoli? Do un consiglio a De Laurentiis”

Gyorgy Garics dichiara che per la festa Scudetto del Napoli darà un consiglio al presidente Aurelio De Laurentiis

Gyorgy Garics, ex terzino del Napoli, si sofferma sull’attualità del Napoli ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione Si gonfia la rete: “Non ho visto un Napoli che ha perso meritatamente contro una Lazio che non ha stravinto. Più si va avanti e più la competizione diventa difficile per cui il Napoli si trova lì ed è giusto giocarsela, ma se non arrivasse fino in fondo, nessun dramma. Affrontare il Napoli in gara secca diventa difficile anche per le altre perché la squadra è forte e compatta. E’ dalla prima partita della stagione e anche in Champions che il Napoli si impone: tanti gol al Liverpool non li segna una squadretta. Tutto questo l’ho visto io e l’hanno visto anche gli avversari e per questo motivo che tutti vorrebbero evitare il Napoli”.

Per Garics tutti vorrebbero evitare il Napoli in Champions League

Garics ha poi proseguito: “Festa Scudetto? Vengo a Napoli ogni 15 giorni, ma sarebbe una cosa carina se alla matematica certezza dello scudetto De Laurentiis convocasse me e tutti i ragazzi che hanno contribuito alla crescita della società. Sono orgoglioso di aver fatto parte del Napoli e ritrovarlo lassù mi riempie il cuore di gioia. A prescindere dalla festa, se ci sarà o meno, io sono davvero felice che il Napoli possa vincere lo scudetto” ha concluso.