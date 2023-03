“A Napoli non si passeggia”, gli ultras azzurri avvertono i tifosi dell’Eintracht. Situazione preoccupante

Gli ultras del Napoli avevano avvertito i tifosi dell’Eintracht che si sarebbero vendicati di quanto accaduto a Francoforte. Lo riferisce il Corriere della Sera.

La tifoseria dell’Eintracht Francoforte voleva dare vita a violenti scontri con gli ultras del Napoli durante la gara di andata degli ottavi di Champions League. Come riportato dal Corriere della Sera, gli ultras del Napoli avrebbero preso seriamente in considerazione la vendetta, dando vita a un’escalation di violenza che avrebbe coinvolto le strade del centro storico della città partenopea. L’obiettivo degli ultras del Napoli sarebbe stato quello di inviare un messaggio forte ai gruppi ultras rivali: “A Napoli non si passeggia“.

“C’è una certezza inevitabile: le frange estreme del tifo napoletano erano pronte a scatenare la guerra in città contro gli ultrà dell’Eintracht di Francoforte. La caccia all’uomo sarebbe partita la sera prima della gara di Champions per le vie del centro storico, com’è stato in passato con i tifosi dell’Ajax, del Chelsea, del Liverpool. E proseguita anche dopo”.

“L’obiettivo degli ultras Napoli sarebbe stato quello di mandare un messaggio trasversale ai gruppi ultras rivali: “A Napoli non si passeggia”, una sorta di risposta dopo i violenti scontri di Francoforte, quando si registrarono arresti e feriti. Nonostante le polemiche che la decisione ha scatenato in Germania, però, il Ministro dell’Interno non cambia idea”