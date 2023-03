Allarme tifosi Eintracht: “A Napoli veniamo lo stesso”

I tifosi dell’Eintracht Francoforte stanno protestando per il divieto di assistere al match di Champions League col Napoli.

Napoli-Eintrach Francoforte match di ritorno degli ottavi di Champions League si giocherà senza i tifosi tedeschi. La decisione delle autorità è stata presa e non si torna indietro ma le proteste dei tifosi dell’Eintracht si sommano di ora in ora.

I supporterà tedeschi non ritengono giusto il divieto di assistere al match. In queste ora molti tifosi dell’Eintracht annunciano che a Napoli verranno lo stesso per vedere il mare ed il Vesuvio. Dunque ufficialmente sarà un viaggio per visitare le immense bellezze della città di Napoli, ma è chiaro che dietro ci sia la volontà in qualche modo di creare scompiglio. Le autorità italiane stanno già vigilando e cercheranno di arginare possibili problemi, anche se c’è grande preoccupazione anche perché all’andata c’è stato un clima ostile contro i tifosi del Napoli.