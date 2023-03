Milan ai Quarti dì Champions League, tifosi rossoneri che bordata al Napoli

Il Milan si qualifica per i Quarti di Champions League, gli uomini di Stefano Pioli eliminano il Tottenham di Antonio Conte.

Il Milan pareggia 0-0 con il Tottenham nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Decisiva la vittoria dell’andata che permesso ai rossoneri di qualificarsi ai Quarti di finale della massima competizione europea per club.

Grande festa a San Siro al triplice fischio finale. I tifosi sono impazziti per la qualificazione dei rossoneri l. In molti si sono riversati sui social ed hanno scritto diversi messaggi per festeggiare. C’è chi ha tirato in ballo anche il Napoli scrivendo: “Altro che scudetto noi pensiamo al nostro habitat naturale, la Champions League”.

C’é chi invece ha sottolineato: “Il Milan ha dimostrato di essere un grandissimo club battendo il Tottenham, c’è chi invece giocherà solo con l’Eintrach Francoforte”.

Il Napoli ha vinto il match di andata a Francoforte per 2-0, ora gli uomini di Spalletti dovranno confermarsi il 15 marzo, quando allo stadio Maradona si giocherà il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League Napoli-Eintracht. Una sfida che è stata anticipata dalle proteste dei tifosi tedeschi che non hanno preso bene la decisione di chiudere il settore ospiti, che li terrà fuori dal match.