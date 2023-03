Napoli: Osimhen non si allena, ecco il motivo

Victor Osimhen attaccante del Napoli oggi non si è allenato a Castel Volturno, il calciatore assente su permesso della società.

Oggi Osimhen è stato assente dal centro sportivo di Castel Volturno. Il nigeriano ha saltato l’allineamento odierno in vista della sfida tra Napoli e Atalanta.

La motivazione dell’assenza dì Osimhen è stata svelata d Sky. L’emittente satellitare fa sapere che Osimhen ha dovuto sbrigare delle faccende amministrative, per questo motivo ha ricevuto un permesso da parte della società. Dunque nessun problema fisico per Osimhen che domani sarà regolarmente ad allenarsi con i compagni.

Anche Hirving Lozano oggi non si è allenato a causa di un infortunio. Al suo posto contro l’Atalanta giocherà Matteo Politano che completerà il tridente con Kvaratskhelia e Osimhen. Fuori ancóra Giacomo Raspadori che sta recuperando dall’infortunio e potrebbe tornare già prima della sosta per le nazionali. Al momento non ci sono altri problemi di formazione per Spalletti.

Rispetto alla partita persa con la Lazio potrebbero esserci dei cambi nella formazione titolare. A centrocampo Elisa scalpita per un posto dal primo minuto e potrebbe giocare al posto di Zielinski mentre Ndombele può giocare al posto di Anguissa apparso sotto tono nell’ultima uscita allo stadio Diego Armando Maradona.