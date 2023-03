Napoli, Lozano si ferma, infortunio per il messicano: Le ultime

Napoli, stop per Hirving Lozano, l’attaccante messicano si è fermato durante l’allenamento per un risentimento muscolare.

Il Napoli, allenato da Spalletti, si prepara per l’incontro contro l’Atalanta che si terrà sabato prossimo al Maradona. Tuttavia, durante l’allenamento di oggi al Konami Training Center di Castel Volturno, la squadra ha avuto alcuni problemi.

Victor Osimhen, non si è allenato a causa di un permesso rilasciato dalla Società partenopea. La situazione delle sue condizioni fisiche è ancora incerta e sarà valutata giorno per giorno. Non è escluso che il giocatore possa saltare la partita contro l’Atalanta. Questo rappresenterebbe un problema per la squadra di Spalletti, considerando che Osimhen è uno dei loro attaccanti più importanti.

Napoli, infortunio per Lozano

Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli, ha avuto problemi durante l’allenamento di oggi. Ha lavorato a parte a causa di un “risentimento”. Non si sa ancora se sarà in grado di giocare sabato prossimo contro l’Atalanta. In caso di forfait di Lozano, Spalletti potrebbe optare per il sostituto pronto, cioè Politano.

Inoltre, Raspadori, ex attaccante del Sassuolo, continua a svolgere lavoro personalizzato in campo dopo l’infortunio rimediato tre settimane fa. Non sarà disponibile per la prossima partita. Tuttavia, il giocatore dovrebbe tornare solo dopo la sosta per le Nazionali, probabilmente il 2 aprile contro il Milan.

Infine, Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, non potrà giocare la partita contro l’Atalanta a causa di una squalifica che lo obbliga a scontare il secondo turno. Verrà ancora una volta sostituito da Olivera.

Spalletti dovrà riflettere attentamente sulle scelte di formazione per la prossima partita contro l’Atalanta, considerando le condizioni incerte di Lozano e la mancanza di Raspadori e Mario Rui. Spalletti dovrà aspettare gli aggiornamenti sulle condizioni dei suoi giocatori per decidere la formazione migliore.