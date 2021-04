Il Napoli ha annunciato un accordo con la Konami, nota casa di produzione di videogiochi giapponese. La partnership ufficiale tra il club azzurro e il colosso giapponese nel settore dei videogiochi a tema calcistico avrà inizio nella stagione 2021/22. L’accordo garantirà numerosi diritti di commercializzazione.A partire dalla stagione calcistica 2022/23, la serie eFootball PES sarà l’unico videogioco di calcio a a includere la squadra del Napoli completamente autorizzata.

La Konami ha fatto sapere comunicato che diventerà il partner ufficiale del centro sportivo di Castel Volturno. della nota società calcistica italiana. Dal 1° luglio 2021, la struttura sarà ufficialmente denominata “SSC Napoli KONAMI Training Center” e comprenderà una nuovissima area gaming per i calciatori e gli ospiti.

Serena Salvione, responsabile sviluppo Internazionale per la SSC Napoli, ha commentato: «Siamo felici di lanciare questa partnership esclusiva con un marchio internazionale e innovativo come KONAMI per poter creare contenuti e esperienze uniche per i tifosi del Napoli. KONAMI ha ulteriormente legato il proprio nome al marchio Napoli acquisendo i diritti di denominazione del centro sportivo. Questa partnership è solamente l’ultimo passo nel più ampio lavoro che ha come scopo l’internazionalizzazione del marchio Napoli e che è stato intrapreso dal club negli ultimi anni».

Naoki Morita, presidente di Konami Digital Entertainment B.V. si è detto soddisfatto dell’accordo:

«Con questo accordo di partnership tra le nostre aziende, rafforzeremo ulteriormente la posizione di eFootball PES come videogioco definitivo per il calcio italiano. Dimostrando fiducia nei nostri piani a lungo termine, siamo onorati dal fatto che il Napoli abbia deciso di firmare questo accordo esclusivo con KONAMI».