Osimhen miglior calciatore AIC di febbraio: vinto il duello con Di Maria

Victor Osimhen è stato nominato miglior calciatore AIC di febbraio: il nigeriano ha vinto il duello con Angel Di Maria

Victor Osimhen conquista tutti e tutto. Il bomber nigeriano del Napoli, attuale capocannoniere della Serie A con 19 goal, è stato nominato dall’Associazione Italiana Calciatori come il miglior calciatore del mese di febbraio: l’ex Lille è il “MVP” (Most Valuable Player) ovvero il calciatore che maggiormente si è distinto in Serie A. Decisive le performance del mese appena terminato. Con 5 reti in campionato: una prolificità che non ha eguali quest’anno.

Il riconoscimento fa seguito al premio di miglior calciatore di gennaio della Lega Serie A. In particolare i colleghi lo hanno votato come il migliore, con la seguente motivazione: “…perché nessuno meglio di lui ha rappresentato lo straordinario stato di forma del Napoli di Spalletti proprio nel momento in cui ha consolidato la propria posizione in cima a questa strana Serie A“ si legge dal sito ufficiale dell’Aic.

“ìI suoi colleghi – il premio viene assegnato dai calciatori dei club di massima serie – lo hanno preferito a Di Maria, Orsolini e Thiaw. Tutti protagonisti dei buoni momenti di forma delle rispettive squadre, ma nessuno dominante come Osimhen. L’attaccante è il terzo ad essere stato nominato MVP, dopo Kvaratskhelia ad agosto e Kim a ottobre.