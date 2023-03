Napoli, infortunio per un titolare: assente all’allenamento un big

Il Napoli comunica l’infortunio di un titolare durante l’allenamento mattutino: assente un big su permesso della società

Hirving Lozano si ferma in allenamento. Il messicano ha percepito un problema muscolare e ha svolto lavoro differenziato a causa del risentimento. L’ex PSV Eindhoven non è stato con il gruppo così come Giacomo Raspadori che continua a svolgere lavoro differenziato. Discorso diverso per Victor Osimhen che era assente per motivi familiari, in permesso dalla società. Nei prossimi giorni Lozano farà gli esami medici del caso, così da verificare l’entità dell’infortunio.

Nell’allenamento mattutino del Napoli ha subito un infortunio Hirving Lozano

Il report dell’allenamento odierno viene pubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione di possesso palla. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con sviluppi offensivi e conclusioni in porta“.

L’ufficio comunicazione dà poi aggiornamenti dall’infermeria: “Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto lavoro differenziato per un risentimento. Assente Osimhen in permesso dalla Società“.