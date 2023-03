Auriemma: “Lozano piace al Chelsea: ecco quanto può incassare il Napoli”

Raffaele Auriemma ritiene che Hirving Lozano piace molto al Chelsea e svela la cifra che può incassare il Napoli

Raffaele Auriemma ha espresso la sua opinione su alcune notizie di calciomercato che riguardano il Napoli. Il giornalista di TuttoSport e Mediaset ha parlato nel dettaglio di Lozano e Zielinski, nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ ai microfoni di Radio CRC: “I giocatori del Napoli ci riflettono due volte prima di andarsene. Ora come ora, non è facile lasciare la squadra azzurra. Quasi sicuramente, chi può andare via dal club partenopeo, sono Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Il calciatore messicano piace al Chelsea, dato che all’allenatore dei Blues piace questo tipo di esterni”.

Auriemma ritiene che Lozano e Zielinski siano i primi indiziati a lasciare il Napoli

Auriemma ha poi proseguito: “In questo caso, la società partenopea può incassare 50 milioni e versarli cash nelle casse del Sassuolo per prendere Laurientè e Frattesi. Devi vedere come te li danno! Cambia molto il discorso, rispetto a quando vogliono fare un pagamento a debito”.

Laurientè sta sorprendendo tutti, con un rendimento al di sopra delle aspettative. Tante squadre hanno messo nel mirino il calciatore del Sassuolo ma sembra il Napoli goda del suo apprezzamento. Discorso diverso per Frattesi, per cui la Roma è in pole position.