Chiariello: “Le sirene per Osimhen saranno irresistibili”

Umberto Chiariello parla di Victor Osimhen, attaccante del Napoli che piace a tanti top club in Europa.

Umberto Chiariello a Radio Napoli Centrale ha detto: “Lucianone Spalletti compie gli anni e diventerà, con ogni probabilità, l’allenatore meno giovane a vincere lo scudetto in Italia. Il coronamento di una carriera un po’ passata sotto silenzio, ma molto brillante, migliorando ogni squadra in cui è stato. Adesso è l’ora di affacciarsi all’Europa, un turno di coppe credo molto negativo per le italiane. Do per buona la qualificazione del Napoli, secondo me quasi chiusa se il Napoli non fa follie, ma quella messa meglio di tutte, che secondo me era la Lazio, ha già perso. Milan e Inter hanno due sfide complesse, non credo sia così facile per loro”.

Poi Chiariello parla d Osimhen giocatore che sul calciomercato piace a tante società: “Vedo la follia imperare nel calcio, ma se nel motore del Chelsea, Bayern, Real Madrid si aggiunge Osimhen, hanno rivali? Miglior giocatore straniero in Italia. Signori, preparatevi: le sirene saranno irresistibili, un prezzo pregiato del mercato mondiale. Il Napoli, oggi, ha ben 3 centravanti dietro Osimhen ed oltre ad avere il bilancio più solido di tutte in Serie A, ha la possibilità di monetizzare lo scudetto con giocatori di livello internazionali e appetiti da tutta Europa, mettendo sul piatto soldi veri. Niente rimpianti, testa bassa, tutti uniti e pedalare insieme verso un unico obiettivo: basta selfie e filmini, maglia azzurra e coroniamo un sogno che dura da 33 anni“.