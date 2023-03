Kvaratskhelia batte Di Maria…anche a Fifa 23

Kvicha Kvaratskhelia è stato eletto player of the month anche su Fifa 23, battendo Angel Di Maria e Victor Osimhen.

Kvaratskhelia è stato eletto POTM per Fifa 23 per il mese di febbraio. È un record per Kvaratskhelia visto che è la seconda volta che riceve questo premio. Un impatto devastante quello del giocatore georgiano sia in Serie A che in Champions League sta facendo vedere grandissime cose, incantando il pubblico napoletano e non solo. Addirittura nei prossimi giorni Kvaratskhelia sarà intervistato dal New Tork Times, visto che le gesta dell’attaccante del Napoli hanno fatto il giro del mondo.

Kvaratskhelia ha battuto la concorrenza di Di Maria aggiudicandosi il titolo di player of the month di febbraio 2023. In lizza per ricevere il riconoscimento c’erano anche Baschirotto del Lecce, Miranchuk del Torino ed anche il compagno di squadra Osimhen.

Sicuramente un altro bel riconoscimento per un giocatore che il Napoli vuole già blindare con un rinnovo. A 22 anni il georgiano è già entrato nel mirino dei top club europei, ma l’idea di Aurelio De Laurentiis è quello di tenerlo ancora in azzurro. A fine stagione ci sarà un incontro con il suo procuratore per mettere tutto nero su bianco, con un rinnovo ad un ingaggio raddoppiato.