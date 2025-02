Inter, verso Napoli con il rientro di Thuram: Inzaghi ritrova i titolari per la sfida scudetto

Archiviata la Coppa Italia, l’Inter si prepara alla trasferta più attesa e delicata della stagione. Sabato al Maradona contro il Napoli ci sarà in palio molto più di tre punti, e Simone Inzaghi vuole schierare la miglior formazione possibile.

Come riportato da Filippo Conticello sulla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri ritrovano pedine fondamentali, a partire da Marcus Thuram. Il francese, assente dall’11 iniziale dal 6 febbraio a Firenze, sembra aver superato il problema alla caviglia e tra oggi e domani potrebbe tornare definitivamente in gruppo. Inzaghi è prudente, ma l’obiettivo è riproporre la ThuLa dall’inizio, con Lautaro Martinez pronto a tornare protagonista dopo un periodo meno brillante senza il suo partner d’attacco.

Centrocampo e difesa: le certezze di Inzaghi

Il turnover in Coppa ha permesso di preservare i big, e sabato rivedremo il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan in mezzo al campo. Il turco, che ha faticato a ritrovare la forma migliore dopo l’infortunio, ha ritrovato il gol su rigore contro la Lazio e ora punta a riprendersi il centro della scena.

In difesa, senza Sommer, Audero ha dimostrato affidabilità, mentre davanti a lui torneranno Bastoni, Acerbi e Pavard, con Dimarco confermato a sinistra vista l’assenza di alternative. A destra, invece, preoccupano le condizioni di Darmian, uscito per un problema muscolare, e Dumfries sarà chiamato agli straordinari.

Problemi sugli esterni, ma Inzaghi punta al colpo grosso

Le fasce sono il reparto più in emergenza: Carlos Augusto resta in dubbio per Napoli, mentre Zaleswski è fuori per due settimane per un problema al soleo. Con Darmian acciaccato, Dumfries e Dimarco dovranno stringere i denti.

Nonostante qualche assenza, l’Inter arriva a Napoli con il morale alto e la voglia di dare una spallata al campionato. Il +4 sui partenopei sarebbe un segnale fortissimo nella corsa scudetto, soprattutto con un’Atalanta sempre più minacciosa alle spalle. Inzaghi prepara le mosse: da qui a venerdì tre allenamenti per rifinire la strategia, con l’obiettivo di espugnare il Maradona e avvicinarsi sempre di più al traguardo.