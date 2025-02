Tuttosport: “Meret vs Carnesecchi: il duello italiano che può decidere lo scudetto”

In un campionato sempre più caratterizzato dalla presenza di giocatori stranieri, il duello tra Alex Meret e Marco Carnesecchi rappresenta un’eccezione tutta italiana. I due portieri, rispettivamente di Napoli e Atalanta, non solo si contendono il ruolo di miglior estremo difensore della Serie A, ma potrebbero anche avere un ruolo chiave nella corsa al titolo.

Come riportato da Ivan Cardia su Tuttosport, Meret e Carnesecchi condividono diverse caratteristiche: altezza simile (190 cm il napoletano, 191 cm l’atalantino), atteggiamento sobrio e professionale, oltre a una solida esperienza maturata nel tempo. Il portiere del Napoli ha subito 20 gol e ha mantenuto la porta inviolata in 10 occasioni, mentre il numero uno della Dea ha incassato 25 reti e registrato 8 clean sheet. Entrambi cercano di insidiare Yann Sommer, leader nella classifica dei portieri meno battuti prima dell’infortunio che ha costretto l’Inter ad affidarsi a Josep Martinez.

Un duello che prosegue anche in Nazionale

Oltre a essere rivali in campionato, Meret e Carnesecchi si giocano anche un posto in Nazionale. Il napoletano parte favorito grazie al legame costruito con Spalletti ai tempi dello scudetto, ma Carnesecchi è in crescita e punta a convincere il CT a rivedere le gerarchie dietro Donnarumma e Vicario.

Entrambi hanno fatto gavetta prima di affermarsi: Meret, cresciuto nell’Udinese, ha trovato la sua consacrazione con la SPAL, mentre Carnesecchi ha seguito un percorso simile, passando per Trapani e Cremonese prima di imporsi all’Atalanta.

Futuro e mercato: quale destino per i due portieri?

Sul futuro dei due estremi difensori pesano le scelte di mercato. Meret è ancora alle prese con il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione, mentre Carnesecchi ha un accordo a lungo termine con l’Atalanta, ma il suo nome è sul taccuino di diverse big. Inter e club esteri monitorano entrambi, mentre il Napoli in passato ha già provato a portare Carnesecchi sotto il Vesuvio.

Prima, però, c’è uno scudetto da assegnare e il loro rendimento tra i pali potrebbe fare la differenza. Chissà che il tricolore non venga deciso proprio da un guanto italiano.