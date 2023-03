“Kvaratskhelia su New York Times e CNN, che orgoglio giocare nel club di Maradona”

Kakha Dgeubuadze giornalista georgiano parla di Kvicha Kvaratskhelia come orgoglio nazionale delle Georgia.

L’attaccante del Napoli Kvicha Kvaratskhelia è diventato un simbolo assoluto della Georgia. Lo era già prima che arrivasse a Napoli, ma è chiaro che la sua popolarità è cresciuta a dismisura una volta che ha saputo conquistare il calcio italiano e quello europeo. Prestazioni superlative per Kvaratskhelia che tra Serie A e Champions League ha messo a segno già 12 gol e 15 assist, oltre ad una infinità di giocate favolose, conquistando anche titoli su giornali made in USA.

Di Kvaratskhelia ha parlato anche il giornalista Kakha Dgeubuadze, che ai microfoni di Radio Goal ha detto: “Kvaratskhelia è l’orgoglio di tutta la Georgia. Abbiamo visto tutti gli articoli che gli hanno dedicato giornali come il New York Times, Washington Post e CNN. Inoltre come ha detto anche il papà di Kvara per lui è un orgoglio enorme poter vedere il figlio che milita nello stesso club dove giocava Diego Armando Maradona“.