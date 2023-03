New York Times pazzo di Kvaratskhelia: “Il più sorprendente in Europa”

Kvicha Kvaratskhelia conquista Rory Smith del New York Times, il giornalista intervisterà l’attaccante del Napoli.

Mentre Kvaratskhelia in Italia viene elogiato, ma si è sempre pronti a trovare il pelo nell’uovo, all’estero il calciatore è un vero e proprio idolo. Non è la prima volta che i media internazionali elogiano Kvaratskhelia che ha conquistato anche media Usa.

A 22 anni il georgiano di proprietà del Napoli è “talento atipico. Kvara è diverso dagli altri campioni. Dedicherò un articolo ai gol del Napoli visti attraverso i sismografi presenti in città” fa sapere Rory Smith che è partito alla volta di Napoli proprio per intervista il calciatore azzurro che sta incantando l’Europa ed il mondo con le sue giocate.

Kvaratskhelia conquista il New York Times

“È il calciatore più sorprendente d’Europa” questa affermazione del giornalista del New York Times è una delle consacrazioni per Kvaratskhelia, anche perché di una delle più grandi testate a livello mondiale. “Il calcio europeo non rivela quasi mai sorprese. I grandi campioni sono, naturalmente, sotto la luce dei riflettori e mantengono le promesse, segnando gol e guadagnandosi le copertine. Ma Kvara è differente” ha fatto sapere Smith.

Sicuramente un bellissimo attestato di stima per l’attaccante che piace a tantissime big. Ma il Napoli vuole il rinnovo di Kvaratskhelia e molte voci parlano di un accordo praticamente già trovato con ingaggio raddoppiato e senza clausola rescissoria. De Laurentiis vuole blindare uno dei suoi migliori giocatori, pagato 10 milioni di euro lo scorso marzo ed ora potrebbe essere ceduto già per 100 milioni di euro.