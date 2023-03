Tifosi Eintracht presenti a Napoli: biglietti in vednita, Tar sospende il divieto di trasferta

Il Tar sospende il divieto di trasferta per i tifosi che provengono dalla Germania, biglietti in vendita per i tifosi Eintracht Francoforte in vista della sfida col Napoli.

Clamoroso colpo di scena per la sfida di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Il Tar ha dato il via libera alla vendita dei biglietti per i tifosi residente in Germania. La trasferta era stata vietata dal Viminale, ma il club tedesco ha inoltrato un ricorso ed il Tar ha dato parere favorevole alla sospensiva.

Napoli-Eintracht Francoforte: la decisione del Tar sui biglietti

La decisione del Ministero dell’Interno del governo italiano è stata ribaltata dal Tar. Ora i biglietti per i tifosi dell’Eintracht Francoforte residente in Germania possono essere messi di nuovo in vendita. Sicuramente una decisione importante in vista della sfida di Champions League che si gioca mercoledì 15 marzo 2023.

Una gara molto attesa da entrambe le formazioni, con il Napoli che parte dal 2-0 dell’andata e che ha ipotecato il passaggio ai quarti di finale, anche se non dovrà sbagliare nulla contro i tedeschi che vogliono ribaltare anche il match di ritorno. Ora l’Eintracht potrà avere anche i tifosi a sostegno dopo la sospensiva del Tar che spalanca le porte agli ultras tedeschi che avevano minacciato di venire lo stesso a Napoli, anche senza biglietto.