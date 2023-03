Napoli, Spalletti ha chiesto una cosa alla squadra. Il tecnico è stato chiaro con i calciatori

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli ha parlato alla squadra, il tecnico non ammetterà distrazioni contro l’Atalanta di Gasperini.

«Altro che Europa Pensiamo prima al campionato» questo è il messaggio che Luciano Spalletti ha dato al Napoli. Vincere i duelli individuali, per Spalletti è questa la chiave del match con l’Atalanta. Il tecnico ha riunito i suoi ragazzi nel centro tecnico di Castel Volturno e ha spiegato le difficoltà della partita, ma soprattutto ha fatto sapere al gruppo che non ammetterà nessun tipo di distrazione.

Spalletti aveva già anticipato quale sarebbe stato l’atteggiamento del Napoli in conferenza stampa: «Non dobbiamo avere nessuna reazione perché contro la Lazio non abbiamo sbagliato niente dal punto di vista dell’atteggiamento. I ragazzi non hanno bisogno di motivazioni da parte mia perché sono consapevoli dell’aspettativa della città e dell’opportunità che hanno davanti».

«Ci mancherebbe che vedessimo il campionato come un intralcio per altre competizioni. Dobbiamo fare tantissime partite ancora di un livello altissimo e soprattutto abbiamo visto quanta qualità ci sia nel calcio italiano nel confronto con il livello europeo».

Spalletti , per una volta potrebbe preferire Ndombele ad Anguissa – non pensa alla Champions e vuole che i suoi ragazzi restino concentrati per la sfida contro la truppa di Gasperini: