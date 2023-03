Gazzetta – Formazione Napoli, con l’Atalanta sorpresa Ndombele, ecco dove gioca

C’è Tanguy Ndombele nella formazione del Napoli che sfida l’Atalanta, Spalletti ha ancora Mario Rui squalificato.

Ultime novità di formazione per il Napoli che gioca oggi contro l’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona, alle ore 18.00. Il tecnico del Napoli pensa a qualche cambio di formazione, due sono obbligati perché Mario Rui è ancora squalificato e quindi c’è la conferma di Olivera, mentre l’altro è Politano che gioca al posto di Lozano infortunato. Chance anche per Ndombele, che sembra pronto a scendere in campo dal primo minuto dopo l’ottimo impatto avuto nella gara con la Lazio.

Formazione Spalletti Napoli-Atalanta: Ndombele titolare

In casa Atalanta si deve fare i conti con un forfait importante quello di Koopmeiners, mentre recuperano gli altri giocatori infortunati come Palomino, Zapata e Zappacosta. In attacco ancora spazio a Lookman e Hojlund, giocatore quest’ultimo seguito molto attentamente dal Napoli.

La vera novità nella formazione del Napoli che sfida l’Atalanta però può essere Ndombele, pronto a giocare dal primo minuto al posto di Anguissa. Il centrocampista africano è apparso stanco nel match con la Lazio e Spalletti potrebbe dargli un turno di riposo, anche perché mercoledì si gioca il match di ritorno contro l’Eintracht Francoforte, una partita da non fallire in alcun modo.

Anche la gara con l’Atalanta è molto importante, ancora di più dopo la sconfitta dell’Inter contro lo Spezia. Spalletti ha intenzione di confermare la difesa con Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. Mentre a centrocampo la sorpresa Ndombele con Lobotka e Zielinski. In attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.