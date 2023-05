Il momento in cui il Napoli ha vinto davvero lo Scudetto: spunta una data incredibile

Scopri come la data del 23 maggio 2021, giorno dello psicodramma azzurro contro il Verona, ha innescato una serie di scelte che hanno portato il Napoli a vincere il terzo scudetto due anni dopo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il terzo titolo di Campione d’Italia del Napoli non è arrivato oggi ma due anni fa. La data cerchiata in rosso sul calendario è il 23 maggio 2021, quando dal verdetto del campo si innescarono una serie di scelte drastiche rivelatesi felici. Quel giorno, il Napoli mancò la qualificazione in Champions League a causa del pareggio contro il Verona, determinando una riflessione profonda all’interno della società.

Il presidente, Aurelio De Laurentiis, decise di voltare pagina e si liberò di Gennaro Gattuso con un addio amaro. Fu quel fallimento a convincere la proprietà a intraprendere un percorso che avrebbe portato alla conquista del titolo italiano due anni dopo, con l’arrivo di Luciano Spalletti come allenatore.

Inizialmente, De Laurentiis aveva un debole per un altro allenatore, Massimiliano Allegri, ma quest’ultimo pose una condizione: la qualificazione in Champions League. Non avendo ottenuto tale risultato, il presidente azzurro scelse Spalletti come alternativa. Curiosamente, fu lo stesso Allegri a suggerire a De Laurentiis di puntare su Spalletti, persona degna di fiducia e giusta per il ruolo.

Per completare il cambiamento e dare vita al nuovo ciclo, il Napoli dovette tagliare i legami con il passato. Insigne, Mertens e Koulibaly lasciarono la squadra, mentre nuovi volti come Osimhen, Kvara e Kim si unirono agli azzurri sotto la guida di Spalletti.

Il finale di questa storia dimostra come un momento cruciale, il 23 maggio 2021, abbia innescato una serie di eventi e decisioni che hanno portato il Napoli a conquistare il suo terzo scudetto, simbolo di un nuovo inizio per la squadra partenopea.