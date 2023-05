Spalletti, il bellissimo messaggio per celebrare lo scudetto – FOTO

Luciano Spalletti ha condiviso un messaggio emozionante sui social media per celebrare la vittoria dello scudetto del Napoli, sottolineando l’importanza del gruppo e dell’appassionata città partenopea.

CALCIO NAPOLI. Luciano Spalletti, l’allenatore del Napoli, ha voluto condividere con i tifosi un bellissimo messaggio per celebrare la vittoria dello scudetto, dimostrando ancora una volta la sua umiltà e la sua profondità umana.

Nonostante la sua lunga carriera e i numerosi successi, Spalletti è riuscito a mantenere la freschezza e la passione di un ragazzino, come dimostrato dalle sue esultanze e dai suoi gesti spontanei, come quando si è buttato nella pozzanghera d’acqua a Leicester insieme ai suoi giocatori.

Nell‘intervista rilasciata a DAZN, l’allenatore toscano ha mostrato di saper godere appieno del successo ottenuto, pur rimanendo con i piedi per terra e consapevole dell’importanza di continuare a lavorare. Spalletti è probabilmente uno dei tecnici italiani che più meritava questo trionfo, avendo sempre svolto un lavoro eccellente su ogni panchina senza mai lamentarsi.

Per celebrare lo scudetto, Spalletti ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha voluto sottolineare l’importanza del suo gruppo e dell’appassionata città di Napoli: “Tre le regole per essere Campioni: città appassionata… calciatori fantastici… e destini forti! GRAZIE RAGAZZI, GRAZIE NAPOLI!“. Un messaggio che sicuramente ha toccato il cuore dei tifosi azzurri e che dimostra ancora una volta l’amore e il rispetto che l’allenatore nutre per la sua squadra e per i suoi sostenitori.

Ecco il messaggio pubblicato si Instagram dal tencnico del napoli, Luciano Spalletti.