Koulibaly: “Fratelli napoletani sono felice. Grazie Napoli, io sono un tifoso”

Kalidou Koulibaly commenta lo scudetto del Napoli, il difensore senegalese festeggia il titolo vinto dalla squadra di Luciano Spalletti.

Koulibaly resta un tifoso del Napoli e come tale ha voluto scrivere un messaggio dopo la conquista dello scudetto da parte della SSCN. Il messaggio viene letto da Valter De Maggio, a cui è stato inviato il testo.

Ecco il messaggio di Koulibaly per lo scudetto del Napoli: “Auguri a tutti voi fratelli napoletani, abbiamo dovuto aspettare giorni, mesi anni ma ce l’abbiamo fatta: siamo campioni d’Italia, i ragazzi. Io oggi faccio parte dei tifosi, il merito è del gruppo e dello staff: hanno fatto ciò che per tanti anni abbiamo provato a fare, non ci siamo riusciti noi ma loro. Hanno sputato sangue per città e tifosi, per quella gente che sognava. Sono felice per tutti i napoletani, spero avranno ancora di più nel futuro. Grazie Napoli, ha fatto diventare realtà un sogno”.