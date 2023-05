De Laurentiis: “Scudetto Napoli, Commisso mi ha inviato un messaggio. Ecco il testo”

Rocco Commisso ha inviato un messaggio ad Aurelio De Laurentiis per complimentarsi per lo scudetto del Napoli.

Il presidente della SSCN, Aurelio De Laurentiis su twitter ha condiviso il messaggio che gli è stato inviato da Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Proprio i viola saranno la prossima squadra che affronterà il Napoli allo stadio Maradona, la prima che gli azzurri giocheranno in casa dopo aver conquistato matematicamente il titolo.

Scudetto Napoli: il messaggio di Commisso a De Laurentiis

“Caro Aurelio, sincere congratulazioni per questa straordinaria vittoria. Sono felice per la città di Napoli e per il Napoli e soprattutto per te che hai fatto tanti sacrifici in questi anni lottando non solo contro gli avversari, ma spesso anche contro critiche ingiuste.

Grazie per aver riportato uno Scudetto nel nostro amato Meridione!!!

Rocco“.

Questo è il messaggio che Commisso ha inviato a De Laurentiis, come ha svelato proprio il presidente del Napoli.