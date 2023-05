La Juventus ‘invidia’ il Napoli: Spunta un dato che lo certifica

La Juventus invidiia il Napoli, il club bianconero sembra guardare sempre con ammirazione le scelte di Aurelio De Laurentiis, tanto da cercare di ‘strappare’ i pezzi migliori dal club azzurro. L’interesse per Giuntoli rende ufficiale questa invidia storica.

È ormai un dato di fatto: la Juventus “invidia” il Napoli. Questa invidia, un misto di ammirazione e desiderio, sembra guidare la Vecchia Signora nelle sue scelte di mercato. Il recente interesse per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli rende ufficiale questo sentiment che serpeggia tra i corridoi dello Juventus Stadium da tempo.

La Juventus, un tempo simbolo di una solida progettualità calcistica, sembra ormai guardare al Napoli come fonte d’ispirazione. A guidare il club azzurro è Aurelio De Laurentiis, un presidente che con le sue decisioni audaci e innovative ha riscritto le regole del mercato calcistico.

Negli anni, la Juventus ha cercato più volte di “strappare” pezzi pregiati alla squadra partenopea. Un esempio è l’acquisto di Josè Altafini, uno degli sgarri storici che ancora risuonano nelle orecchie dei tifosi azzurri. Anche Diego Maradona fu oggetto del desiderio di Agnelli, anche se l’affare non si concretizzò mai. Il pibe De Oro rifiutò un assegno in bianco affermando che mai avrebbe potuto tradire i napoletani, nemmeno per i miliardi di Agnelli. Anche Sarri, criticato proprio dai fan bianconeri, per il bel calcio senza vittorie fu a sua volta irretito dal club Juventino.

Il colpo che ha fatto più rumore, tuttavia, è stato sicuramente l’acquisto di Gonzalo Higuain, attaccante argentino prelevato dal Napoli grazie al pagamento della clausola rescissoria. Un affare che ha lasciato un segno indelebile nel rapporto tra i due club.

Oggi, la Juventus sembra pronta a ripetere la storia con Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli è infatti al centro dell’interesse della Vecchia Signora, che vede in lui una figura chiave per la sua futura gestione tecnica.

Questo interesse, come scrive Gaetano Brunetti su arenapoli.it ufficializza la sorta di “invidia” che la Juventus nutre nei confronti del Napoli. Una invidia che, però, è anche un segno di ammirazione per le scelte coraggiose e vincenti di De Laurentiis.

Non resta che attendere per vedere se Giuntoli farà davvero il grande salto verso Torino, confermando così la tendenza della Juventus a guardare al Napoli come a un modello da seguire, seppur con un pizzico di invidia.