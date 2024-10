Siglato accordo che unisce De Cecco al Napoli come Global Partner per l’Olio Extravergine

Firmato un accordo storico che unisce il Napoli e il famoso brand alimentare De Cecco, promuovendo il Made in Italy nel mondo.

Oggi, presso lo Stadio Diego Armando Maradona, è stato siglato un accordo storico che segna l’unione tra SSC Napoli e De Cecco come Global Partner per l’Olio Extravergine. Questa collaborazione rappresenta non solo un legame commerciale, ma anche un connubio di valori fondati sulla qualità, l’innovazione e la passione.

Un’Alleata di Eccellenza

Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer di SSC Napoli, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova alleanza: “La nostra strategia di business dichiarata è quella di coinvolgere eccellenze mondiali all’interno del network del Club, per questo motivo siamo orgogliosi di accogliere De Cecco – nostro nuovo partner globale come Olio Extravergine Ufficiale. L’Olio Extravergine è uno dei simboli del made in Italy nel mondo e siamo lieti di iniziare questo percorso di partnership con un brand che porta il proprio olio sulla tavola dei napoletani dappertutto, nel mondo.”

Carlo Aquilano, Chief Commercial Officer del Gruppo De Cecco, ha aggiunto: “Questa sinergia nasce dalla tradizione e dalla continua ricerca dell’eccellenza. De Cecco, così come il Napoli, ha una lunga storia e una passione per il risultato che ci unisce”.

Un’Industria di Successo

De Cecco è un gigante dell’industria alimentare, presente in oltre 120 paesi, e l’Olio Extravergine è uno dei suoi principali asset. Questa partnership sottolinea l’importanza della dieta mediterranea e la volontà di promuovere un prodotto di alta qualità, riflettendo i valori nutrizionali e culturali che rappresenta.

Con questa nuova collaborazione, SSC Napoli non solo rafforza il proprio brand, ma si posiziona anche come un ambasciatore dei migliori prodotti italiani nel mondo. L’unione tra sport e gastronomia è un richiamo potente, capace di attrarre tifosi e consumatori a livello globale.

Questa partnership tra SSC Napoli e De Cecco è destinata a crescere e a rafforzarsi nel tempo, con l’obiettivo di esaltare ulteriormente l’eccellenza del Made in Italy. L’unione di forze tra due icone del settore sportivo e alimentare promette di portare grandi risultati sia in campo che in cucina.