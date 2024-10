Chariello: “Il Napoli ha pagato dazio con gli infortuni, ma ha tante alternative di valore. Neres può insidiare Kvaratskhelia”

Il giornalista analizza le difficoltà del Napoli dopo la sosta per le Nazionali, suggerendo cambiamenti strategici.

Oggi, durante la trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello” su CRC, il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato il rientro del campionato italiano dopo la sosta per le Nazionali, evidenziando le difficoltà e le opportunità per il Napoli.

Chiariello ha aperto il suo intervento sottolineando l’impatto degli infortuni sulla squadra partenopea: “È finita la sosta per le Nazionali, torna il campionato italiano. Ci sono stati molti infortuni: Lobotka non ci sarà ad Empoli e Olivera va monitorato. Caprile dovrebbe giocare quasi sicuramente al posto di Meret. Il Napoli ha pagato dazio durante la sosta in termini di infortuni, ma ha comprato durante il mercato estivo delle alternative di valore per sostituire gli assenti. Non c’è un’alternativa di valore in difesa, è vero, ma ci sono tanti giocatori di alto livello”.

Il giornalista ha messo in evidenza come il Napoli, nonostante le difficoltà, abbia effettuato acquisti strategici nel mercato estivo. “Non tutti i mali vengono per nuocere. Gilmour può debuttare da titolare dopo essere stato precluso da Lobotka. Oggi lo scozzese ha le chiavi del centrocampo insieme a McTominay, suo connazionale. Vedremo se non farà rimpiangere lo slovacco. Lo ammetto, siamo incuriositi da Gilmour, ma l’infortunio di Lobotka non doveva accadere”.

Riguardo alle fasce, Chiariello ha puntato i riflettori su Mazzocchi, ex Salernitana, capace di insidiare la titolarità di Spinazzola in assenza di Olivera. “Attenzione a Mazzocchi! Il giocatore ex Salernitana può insidiare la titolarità di Spinazzola in assenza di Olivera. Mazzocchi può giocare su entrambe le fasce. Spinazzola in condizioni fisiche ottimali può dare un contributo maggiore a Kvaratskhelia rispetto ad Olivera. Spinazzola garantisce maggiori spinte e sovrapposizione in campo soprattutto quando si deve attaccare in profondità”.

Infine, un’osservazione cruciale riguarda Kvaratskhelia, attualmente non al massimo della forma: “Kvaratskhelia non è al top della condizione psicofisica mentre Neres si è allenato costantemente a Napoli. Può darsi che il brasiliano possa subentrare al posto del georgiano a gara in corso ad Empoli e può essere la mossa a sorpresa di Antonio Conte. Non vuol dire accantonare il georgiano, ma considerare chi si è allenato più di lui. Normale avvicendamento post-nazionale”.