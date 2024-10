Empoli-Napoli, Conte ha scelto chi giocherà tra Kvara e Neres

Le scelte di Conte per il lunch match contro l’Empoli

Antonio Conte ha deciso chi scenderà in campo dal primo minuto nel lunch match di domani tra Empoli e Napoli al Castellani. L’allenatore azzurro, dopo l’allenamento di rifinitura, sembra orientato a confermare le ultime indiscrezioni, schierando Khvicha Kvaratskhelia dal primo minuto. David Neres, invece, sarà pronto a subentrare a partita in corso.

L’Empoli, che vanta una delle migliori difese del campionato, ospiterà il Napoli con l’obiettivo di mantenere intatta la propria imbattibilità casalinga. Ma gli azzurri, con Conte alla guida, proveranno a scardinare la solida retroguardia allenata da D’Aversa.

Le novità di formazione: Gilmour per Lobotka, Spinazzola al posto di Olivera

Conte dovrà fare a meno di Lobotka, indisponibile per la sfida, e ha scelto Billy Gilmour per sostituirlo in cabina di regia. Anche Mathías Olivera sarà risparmiato dopo la lunga trasferta con la nazionale uruguaiana, lasciando spazio a Leonardo Spinazzola in difesa.

Davanti al portiere Caprile, preferito ancora una volta a Meret (che tornerà disponibile contro il Lecce), agiranno Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola. A centrocampo spazio ad Anguissa e Gilmour, con McTominay che avrà libertà di inserirsi per supportare il tridente composto da Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

Neres in crescita

David Neres sta guadagnando punti nelle gerarchie di Conte, e il suo ingresso in campo durante il match è ormai certo. Il brasiliano potrebbe avere un minutaggio maggiore rispetto alle partite precedenti, segno della crescente fiducia del tecnico nei suoi confronti.