Zeman, malore improvviso: trasportato d’urgenza a Pescara

Condizioni stabili per l’ex allenatore, previsto percorso di riabilitazione

L’ex allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, 77 anni, è stato colpito da un’ischemia martedì scorso mentre si trovava a Roma. Dopo il malore, è stato trasferito d’urgenza alla Casa di cura Pierangeli di Pescara, dove è tuttora ricoverato. Nonostante la preoccupazione iniziale, i medici hanno rassicurato che Zeman non è in pericolo di vita e che le sue condizioni sono stabili.

Le parole del dottor Guaracini sulle condizioni di Zeman

Il dottor Guaracini, responsabile delle cure, ha spiegato che l’ex tecnico seguirà un percorso di riabilitazione per recuperare completamente. Zeman è rimasto vigile e cosciente fin dal suo arrivo in clinica, anche se ulteriori accertamenti sono in corso per valutare le sue capacità motorie e neurologiche.

Questo non è il primo malore per Zeman: già nel dicembre scorso aveva subito un episodio che aveva richiesto il ricovero e un intervento chirurgico.

Zeman, una leggenda del calcio italiano

Zeman ha trascorso una carriera lunga e prestigiosa, allenando club come Lazio, Roma e Pescara, con cui ha ottenuto la storica promozione in Serie A nella stagione 2011-2012. La sua filosofia calcistica offensiva, caratterizzata dal pressing alto e dalla velocità, ha lasciato un segno indelebile nel calcio italiano.

Le notizie calcio Napoli e quelle del calcio italiano in generale non possono dimenticare il contributo di Zeman, un tecnico che ha saputo portare entusiasmo e spettacolo ovunque abbia allenato.