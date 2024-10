Dzeko: “Napoli da scudetto è già in modalità Conte”. Poi la frecciata a Lukaku

L’attaccante bosniaco parla di scudetto, Napoli e del rapporto con Lukaku

Edin Dzeko ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale ha parlato della lotta scudetto, di Romelu Lukaku e delle ambizioni dell’Inter. L’attaccante bosniaco ha sottolineato come il Napoli sembri già in modalità “Conte”, elogiando l’organizzazione e la mentalità della squadra partenopea.

Rivalità con Lukaku e le scelte di Inzaghi

Dzeko ha commentato il rapporto con Lukaku e la scelta dell’allenatore Simone Inzaghi di puntare su di lui nei momenti chiave: “Mah, tutti possono parlare… Però io dico: secondo voi un allenatore mette in campo un giocatore che è meno forte di quello che va in panchina? E poi lo fa nella finale di Champions? Io ero tranquillo, sapevo cosa potevo dare all’Inter“.

E sul dispiacere di Lukaku: “Alla fine sarà stato dispiaciuto di non partire titolare, è normale. Poi però entri e fai la differenza, se riesci: anche lui ha avuto 30 minuti a disposizione, è entrato sullo 0-0 e poi…“.

Scudetto: “Occhio al Napoli”

Dzeko ha detto la sua sulla lotta scudetto, esprimendo il desiderio di vedere ancora l’Inter al vertice: “Spero l’Inter, è ancora la migliore, anche se quest’anno i miei ex compagni stanno dando maggiori attenzioni alla Champions“. Tuttavia, l’attaccante ha speso parole di elogio anche per il Napoli: “Il Napoli è già entrato nella modalità Conte: lui porta sempre tutti al massimo delle possibilità. Sì, ci siamo sfiorati diverse volte: è stato un peccato non essere allenato da lui“.