Campionato falsato: il rinvio di Bologna-Milan danneggia il Napoli

La decisione sul match del Dall’Ara stravolge il calendario degli azzurri

L’ennesima decisione discutibile della Lega Calcio rischia di compromettere il cammino del Napoli. Il rinvio di Bologna-Milan non solo stravolge il calendario, ma crea un clamoroso vantaggio per i rossoneri in vista del big match di martedì al Maradona.

La beffa è servita: mentre il Milan potrà preparare con tutta calma la super sfida contro gli azzurri, la squadra di Conte dovrà prima sudare contro il Lecce. Un doppio impegno ravvicinato che potrebbe risultare decisivo nell’economia del match.

Non è solo questione di stanchezza. Il rischio concreto è quello di arrivare alla sfida con i rossoneri con qualche acciacco di troppo. Novanta minuti contro il Lecce significano possibili infortuni, botte e energie preziose sprecate a tre giorni da un match fondamentale per la stagione del Napoli.

La domanda sorge spontanea: perché non rinviare anche Napoli-Lecce? Una decisione che avrebbe garantito parità di condizioni in vista dello scontro diretto. Invece la Lega ha preferito penalizzare gli azzurri, creando un precedente pericoloso.

“Il campionato non può essere falsato da decisioni illogiche”. Il Napoli si trova ancora una volta a dover lottare non solo sul campo, ma anche contro scelte che sembrano favorire sempre gli altri.

E mentre il Milan si allenerà con tutta calma a Milanello, gli azzurri dovranno fare gli straordinari. L’ennesima dimostrazione che la strada verso lo scudetto è sempre in salita quando giochi con la maglia del Napoli.

Il rinvio ufficiale di Bologna-Milan

La partita tra Bologna e Milan, inizialmente programmata per sabato 26 ottobre, è stata ufficialmente rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito l’Emilia-Romagna. La decisione è stata comunicata dalla Lega Calcio, che ha sottolineato l’impossibilità di disputare l’incontro in sicurezza.

Nonostante i tentativi di trovare soluzioni alternative, come giocare in un altro stadio o a porte chiuse, il Bologna ha rifiutato il cambio di campo, e il sindaco di Bologna ha vietato l’utilizzo del Dall’Ara per motivi di sicurezza.

Quando si giocherà Bologna-Milan?

Al momento, non è stata fissata una nuova data per il recupero della partita. Gli impegni europei e di Coppa Italia del Milan e del Bologna rendono difficile individuare uno spazio nel calendario. Si ipotizza che il match potrebbe essere recuperato solo a partire da dicembre, o addirittura verso aprile 2025 se entrambe le squadre avanzassero nelle competizioni.

