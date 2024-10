Theo Hernandez e Reijnders Assenti per Milan-Napoli: Ecco le Ragioni

I due rossoneri non possono giocare Milan-Napoli dopo il rinvio di Bologna-Milan

Sabato 26 ottobre, la tanto attesa sfida tra Bologna e Milan è stata ufficialmente rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito l’Emilia-Romagna. La decisione, presa dalla Lega Calcio dopo una lunga giornata di consultazioni, ha spostato l’incontro a una data ancora da definire, potenzialmente nei primi mesi del 2025.

Nonostante i tentativi della Lega e del Milan di trovare soluzioni alternative, come disputare la partita in un altro stadio o a porte chiuse, il Bologna ha deciso di non accettare il cambio di campo. Inoltre, il sindaco di Bologna ha vietato l’accesso al Dall’Ara, rendendo impossibile lo svolgimento dell’incontro nella data prevista.

Assenze Chiave: Theo Hernandez e Reijnders

Il rinvio di Bologna-Milan ha creato una situazione particolare per il Milan, che dovrà affrontare il Napoli martedì 29 ottobre a San Siro senza due giocatori fondamentali: Theo Hernandez e Daley Blind Reijnders.

Le assenze di Hernandez e Reijnders sono dovute a squalifiche disciplinari:

Theo Hernandez è stato espulso nella gara contro la Fiorentina.

è stato espulso nella gara contro la Fiorentina. Reijnders ha ricevuto una squalifica nella partita contro l’Udinese.

Secondo l’Articolo 21 del Codice di Giustizia Sportiva, le sanzioni disciplinari devono essere scontate a partire dalla partita immediatamente successiva alla comunicazione della sanzione. Con il rinvio di Bologna-Milan, la squalifica di entrambi i giocatori viene trasferita alla prossima partita di Serie A, che per il Milan sarà contro il Napoli.

Il Napoli Penalizzato: Un Disequilibrio nel Campionato

Per il Napoli, questa situazione rappresenta una penalizzazione significativa, nonostante l’assenza di due uomini chiave nelle fila rossonere. La squadra azzurra dovrà affrontare il Lecce sabato 26 ottobre, rispettando il calendario originale, mentre il Milan avrà l’opportunità di riposare e prepararsi al meglio per la sfida decisiva di martedì. Questo squilibrio potrebbe avere diverse conseguenze.

Innanzitutto, il Milan arriverà alla partita contro il Napoli con più giorni di recupero e preparazione, riducendo il rischio di infortuni e affaticamento. D’altra parte, il Napoli dovrà gestire due impegni ravvicinati, mantenendo alta la concentrazione e le energie senza godere di giorni di riposo extra. Per garantire parità di condizioni, anche la partita Napoli-Lecce dovrebbe essere rinviata.