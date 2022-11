De Maggio: “Il Real Madrid di Ancelotti è interessato ad un big del Napoli”

Valter De Maggio rivela a Radio Goal che il Real Madrid è interessato ad un big del Napoli ma De Laurentiis non vuole cederlo

Rivelazione di Valter De Maggio sul calciomercato del Napoli. Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato ai microfoni di Radio Goal: “Un uccellino mi ha dato una notizia di mercato che riguarda gli azzurri, pare che un ex allenatore azzurro sia interessato fortemente ad acquistare un calciatore della rosa di Luciano Spalletti e farà di tutto per prenderlo. Ma il Napoli dal canto suo non intende assolutamente cedere questo calciatore, anzi si sta lavorando per rinnovargli anche il contratto per farlo restare ancora a lungo in maglia azzurra anche per le prossime stagioni”.

De Maggio rivela che il Real Madrid di Ancelotti sta spingendo su un big del Napoli

Secondo il giornalista della radio ufficiale, il Real Madrid sarebbe interessato allo slovacco ex Celta Vigo Stanislav Lobotka. A proposito di ciò De Maggio svela: “Pare che Carletto Ancelotti sia intenzionato a portare il centrocampista nel suo Real Madrid e potrebbe presto chiederlo al Napoli. Ma il club di De Laurentiis ha già preso la sua decisione, sta lavorando con l’entourage del ragazzo e presto sarà ufficiale il suo rinnovo di contratto con il Napoli”.