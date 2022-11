Criscitiello: “De Laurentiis aveva cacciato Giuntoli” retroscena clamoroso

Criscitiello rivela un retroscena bomba: secondo il giornalista di Sportitalia De Laurentiis aveva mandato via Giuntoli insieme a Gattuso

Michele Criscitiello sorprende tutti con un retroscena clamoroso su Cristiano Giuntoli. Secondo il direttore di Sportitalia, il direttore sportivo azzurro era stato mandato a casa insieme a Rino Gattuso due anni fa da parte di Aurelio De Laurentiis. Il grande protagonista dello scorso mercato estivo ha poi riconquistato il presidente. Così come svelato Criscitiello alla trasmissione “Aspettando il Calciomercato: “Un uccellino mi dice che Giuntoli sono tre anni che pensa che il Napoli sia in grado di vincere lo Scudetto. Questo perché è convinto della bontà della squadra da lui costruita, ma anche dalla mediocrità delle avversarie”.

Poi il retroscena bomba: “Giuntoli era stato mandato via da De Laurentiis insieme a Gattuso. Solo che il presidente voleva le dimissioni del d.s. per non pagargli la parte restate del contratto. Giuntoli, a differenza di Gattuso che è stato un ex calciatore e può permettersi di rinunciare a qualcosa, non è un ex multimilionario. Giuntoli ha creduto in questo progetto e si è ripreso De Laurentiis, il Napoli e la piazza. Ma dobbiamo dire le cose come stanno: De Laurentiis l’aveva mandato via”.