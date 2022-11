Napoli in fila per Kiwior, il difensore esaltato da Lewandowski

Il Napoli sta seguendo Jakub Kiwior sul calciomercato, il difensore dello Spezia è protagonista con la Polonia di Lewandowski.

Il calciomercato del Napoli è in fermento, perché si cominciano a gettare le basi anche per gli acquisti del futuro. La società azzurra si muove sempre molto prima, per cercare di anticipare tutti e di evitare di sborsare troppi soldi per il cartellino di un giocatore. Inoltre quando si seguono giovani interessanti il tempismo è fondamentale. È il caso di Kiwior difensore dello Spezia e della Nazionale polacca che ha incantato anche Robert Lewandowski. L’attaccante del Barcellona ai primi allenamenti con la Polonia chiese informazioni allo staff tecnico sul difensore, perché era rimasto impressionato dalle sue capacità tecniche. Insomma se un attaccante del calibro di Lewandowski rimane estasiato da un difensore, c’è da fidarsi.

Kiwior piace a Napoli, Milan e Juve

I due milioni di euro spesi dallo Spezia per prelevarlo dallo Zilina sembra ora spesi ottimamente, dato che il club ligure ha già rifiutato 12 milioni di euro per cedere il suo difensore. Kiwior a 22 anni è stato individuato da Cristiano Giuntoli come uno dei migliori del suo ruolo, ottimo come potenziale e prezzo ancora abbordabile.

Il Napoli per Kiwior dovrebbe investire una cifra tra i 18 ed i 20 milioni di euro, ma secondo Corriere dello Sport sul giocatore ci sono anche Juve e Milan, che da tempo seguono il calciatore. Un altro segnale che le prestazioni del difensore polacco sono sempre di alto livello.

Il direttore sportivo del Napoli continuerà a seguirlo per cercare l’occasione giusta di inserirsi con lo Spezia e magari aggiungere un altro tassello alla categoria giovani di talento della rosa di Luciano Spalletti.