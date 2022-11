Lozano: “Alla notizia della morte di Maradona a Napoli successe qualcosa di incredibile”

Hirving Lozano alla vigilia di Messico-Argentina ha ricordato Maradona: “A Napoli rappresenta qualcosa di molto importante”.

A Doha, per il Mondiale del Qatar, la telecamera sentimentale si è spenta sul calcio di punizione di Leo Messi in curva mentre l’Argentina restava sotto le grinfie dell’Arabia Saudita vittoriosa a sorpresa. Sullo sfinimento della “pulce” contro gli arabi, la telecamera ha staccato. Non c’è più il ragazzo coi riccioli neri. Non c’è più magia sull’erba. L’erede non è stato mai erede. Non c’è più l’Argentina di un artefice magico. L’incantesimo appartiene al passato. È una mano nel cielo dell’Azteca, è l’indimenticabile serpentina di settanta metri tra gli inglesi che cadevano come birilli, è lo slalom sublime fra l’intera difesa belga, è nelle lacrime a Roma per i fischi e quella finale rubata, è in quell’ultimo gol a Boston al Foxboro Stadium in un tardo pomeriggio del Massachusetts perché nessuno poteva più sopportare la sua luce immortale sul campo.

Questo è il primo Mondiale senza Diego, proprio il primo, perché lui c’era al Mondiale in Germania, urlando di gioia a Dortmund per la vittoria dell’Italia sui tedeschi a fianco del telecronista argentino.

E c’era in Sudafrica, a bordo-campo, con quel vestito grigio chiaro di una taglia troppo grande, maneggiando un rosario, affidando proprio a Leo Messi le sorti dell’Argentina, inutilmente, la “pulce” non segnò neanche la miseria di un gol. E c’era ancora Diego al Mondiale in Russia, quattro anni fa, la sua sola presenza sugli spalti valeva l’intero Mondiale.

LOZANO SU MARADONA

Il Napoli di oggi ha cinque calciatori al Mondiale, il Messicano Lozano sfiderà proprio l’Argentina di Maradona. Dal ritiro del Messico, Hirving Lozano ha ricordato Maradona in conferenza stampa alla vigilia della partita dei Mondiali:

“L’esperienza più forte è stata quando Maradona è morto. Fu qualcosa di incredibile, a Napoli rappresenta qualcosa di molto importante e la città si paralizzò completamente”.

Lozano ha poi parlato della sfida contro Messi: “Giocheremo contro un grande rivale, ora che le partite durano molto più di 90 minuti dovremo giocare con molta intelligenza. La pianificheremo bene. Il confronto con Messi? Adoro giocare contro i migliori, e questa volta sarà contro il migliore al mondo, e sarà speciale. Trovarmelo di fronte e giocarci contro sarà molto bello”.