Lozano il papà: ” Hirving vuole lo scudetto con il Napoli. Futuro? Se ne parlerà poi…”

Il papà di Lozano ha parlato dell’attaccante del Napoli impegnato ai mondiali in Qatar rivelando anche un retroscena sulla nazionale.

Jesus Lozano, padre di Hirving Lozano, è intervenuto in diretta ai microfoni di CalcioNapoli24 TV . Il papà di Lozano ha parlato dei mondiali e del Napoli:

“Tutta la famiglia è riunita in attesa dell’esordio in questo mondiale di Hirving, siamo tutti molto felici per questa partita. Maledizione dei quarti di finale? La volontà della nazionale è arrivare a questo traguardo, spero di poter vedere mio figlio raggiungere questo traguardo che nessun altro messicano ha raggiunto”.

“Le sue parole nell’intervista dell’altro giorno sul periodo Covid a Napoli? Per lui è stato difficilissimo, era solo. Per fortuna ha superato quel periodo. Ora in questo mondiale mi aspetto che possa fare bene, soprattutto sabato contro l’Argentina. Nell’ultimo mondiale ha segnato il gol contro la Germania e a Città del Messico ci fu un’esultanza tale che sembrava una scossa di terremoto”.

“Scudetto? Sarebbe il massimo per lui vincere un trofeo con il Napoli, la squadra di Diego Armando Maradona. Futuro? Se ne parlerà, per ora è focalizzato sul conquistare questo grande obiettivo con il Napoli”.

“Duello con Zielinski oggi in campo? Penso sia meraviglioso, il calcio è così. So che loro due sono amici, ma nel campo quando si è avversari poi cambia tutto”.